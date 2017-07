Kjøpte Ferrari for to millioner - etter én time så den slik ut

Sjåføren hadde kjøpt en ny Ferrari til verdi av to millioner kroner. Bare én time senere var bilen totalvraket.

Det skriver britisk politi på Facebook. Der skriver de at føreren mistet kontrollen over sin nye Ferrari 430 Scuderia før den gikk opp i flammer.

Da politiet ankom stedet, var brannvesenet allerede tilstede for å slukke flammene. Bilen sto ikke til å redde.

Like etter fant politiet sjåføren som hadde kommet unna hendelsen med mindre kutt og blåmerker. Politiet beskriver sjåføren som svært heldig for at han kom unna med få skader.

Like heldig var imidlertid ikke bilen.

– Jeg hentet bilen for en time siden, svarte sjåføren da politiet spurte om bilen.

Videre i Facebook-innlegget oppfordrer politiet bilister til å kjøre etter forholdene. De viser til flere ulykker de siste ukene på grunn av dårlige vei- og værforhold.

Veien skal ha vært svært våt dagen hendelsen skjedde, men politiet presiserer at ulykken «ikke skyldes at føreren har kjørt for fort».

