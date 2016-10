Vil straffe «lure-hybrider»

Ladbare hybrider med stort batteri og lang elektrisk rekkevidde må premieres, mener miljøbevegelsen. Det kan bety flere titusener i økt pris for mange av bestselgerne.

– De ladbare hybridene som seiler under falskt flagg bør ikke ha store avgiftslettelser, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

Både Elbilforeningen og miljøstiftelsen Zero har sett seg lei på at «lure-hybrider» med kort el-rekkevidde og høye CO₂-utslipp får en saftig avgiftsreduksjon for å være miljøvennlige.

De to «miljøforeningene» har nå skrudd sammen en alternativ bilavgiftsmodell som taler regjeringen midt imot.

Vil avlyse avgiftsfesten



I stedet for avgiftsfest for ladbare hybrider med mye kraft og luksus, som er resultatet av regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, gir den nye avgiftsmodellen en kraftig økning for de mest «overvektige» ladehybridene:

Snittet i avgiftsreduksjonen for 20 ladbare hybrider er på 1220 kroner med «miljømodellen». I regjeringens forslag til statsbudsjett er reduksjonen i snitt på 51 012 kroner.

FORSLAG TIL NYE BILAVGIFTSMODELL: CO₂-komponenten skjerpes betydelig med nye knekkpunkter og økte satser.

betydelig med nye knekkpunkter og økte satser. Intervallet for nullsats i vektkomponenten utvides.

i vektkomponenten utvides. Dobbel NOx-avgift.

NOx-avgift. Ladbare hybridbiler med over 0,5 kWh batteri per 100 kg egenvekt gis 20 prosent vektfradrag over engangsavgiften.

batteri per 100 kg egenvekt gis 20 prosent vektfradrag over engangsavgiften. Ladbare hybridbiler med under 0,5 kWh batteri per 100 kg egenvekt gis 10 prosent vektfradrag over engangsavgiften. Etter 2017 reduseres det gradvis. Etter 2020 skal det ikke gis vektfradrag for denne gruppen hybrider.

batteri per 100 kg egenvekt gis 10 prosent vektfradrag over engangsavgiften. Etter 2017 reduseres det gradvis. Etter 2020 skal det ikke gis vektfradrag for denne gruppen hybrider. Vektfradraget for ikke-ladbare hybrider reduseres til 5 prosent i 2017, og nulles innen 2020. Kilde: Elbilforeningen/Zero

– Vi vil gjøre forskjellen mellom rene elbiler og biler med diesel og bensinmotor større. Derfor har vi blant annet skjerpet CO₂-avgiften betydelig. Samtidig er det viktig for oss å skille mellom «gode» og «mindre gode» ladbare hybrider, sier fagansvarlig transport i Zero, Kari Asheim.

Fossilbiler går opp



Det resulterer i at også bestselgerne blant fossilbilene i snitt blir 16 000 kroner dyrere enn dagens nivå, mens de blir cirka 4000 kroner dyrere med regjeringens forslag.

Også de mest populære konvensjonelle hybridene får en økt avgift på 9417 kroner med Zero/Elbilforeningens forslag.

Med forslaget til statsbudsjett vil de få en avgiftslettelse på omtrent 7000 kroner.

– Avgiften varierer veldig fra modell til modell. Regjeringens forslag til bortfall av effektavgift slår mye ut, den har også vi lagt til grunn. Men for de ladbare hybridene blir det store utslag med vår modell, der vi legger til grunn batteriets kapasitet i forhold til bilens vekt.

– Hvor langt må en ladbar hybrid kunne kjøres elektrisk for å være miljøvennlig?

– Cirka fem mil i oppgitt rekkevidde, men det må strammes inn.

– Men rekkevidden avhenger jo veldig av kjørestil, kjøremønster, temperatur og topografi?

– Ja, akkurat som det påvirker utslippene fra fossile biler.

– Hvorfor skal man gi avgiftsfordeler til ladbare hybrider ingen har kontroll på om lades?

– Eierne sparer mye penger på å lade så mye som mulig, og de er økonomisk smart valg. Undersøkelser viser at bilene lades mye. Og, ladbar hybrid er en inngangsport til elbil.

KrF: – Er på samme spor

Finanspolitisk talsmann i KrF, Hans Olav Syversen sier til VG at de ikke har sitt alternative budsjett klart før om en ukes tid, men at el-rekkevidden til ladbare hybrider er et tema.

– Jeg kan bekrefte at vi ser på endringer for de ladbare hybridene ut fra rekkevidde og størrelse på batteriet. Vi jobber også med ulike alternativer for CO₂-avgiften, sier han.