Skal du sjekke prikker?

(VG Nett) Politiet og vegvesenet har de siste dagene blitt nedringt av bilister som vil ha opplyst prikkstatusen sin.

Men det er ikke bare å ta en telefon, hvis du lurer på om du fikk en eller to prikker i fartskontrollen for tre år siden.

- Det er fullt mulig å få opplyst prikkestatusen sin, Men for å sikre at det er rette vedkommende vi gir opplysningen til, må folk møte opp på politistasjonen. Telefoner fører normalt ikke frem, men en skriftelig henvendelse kan eventuelt gå, sier politiinspektør Jan Guttormsen i Polidirektoratet.

Tungvint

- Vi er klar over at dette kan virke tungvint, men vi må være litt tilbakeholdne for å unngå å gi ut opplysninger til feil person, sier Guttormsen.

Denne uken kom det frem at prikker som blir registrert etter trafikkovertredelser ikke blir fjernet automatisk etter tre år. Får du åtte prikker innenfor et tidsrom på tre år, mister du førerkortet.

Nå blir politiet nedringt.

- Som følge av medieoppslagene har det vært et stort trykk på telefonen, særlig i Oslo, sier

politiinspektør Jan Guttormsen i Politidirektoratet.

Systemet med prikker for overtredelser i trafikken trådte i kraft 1. januar 2004.

Blir "sovende"

- Selv om prikkene ikke fjernes fra registeret etter tre år, blir de automatisk gjort inaktive. Dette er det rutiner for i dag, sier prosjektleder for prikksystemet i Statens vegvesen, Jan Edvard Isachsen.

Dette er et slags historisk arkiv, der prikkene blir liggende i påvente av at eventuelle rettssaker skal bli avsluttet. I teorien kan en bilist klage på prikkene og ta saken helt til Høyesterett. En slik rettssprosess kan ta flere år.

- Prikkene må derfor ligge i arkivet, sier Isachsen.

- Førekortbeslag vil uansett skje manuelt. Da vil politiet sjekke at prikkene er gitt innenfor den aktuelle treårsammen, sier Isachsen.