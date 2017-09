Personlige bilskilt: Se hele listen og stem på dine favoritter

Over 5100 personlige bilskilt er nå innvilget. VG kan nå vise oversikten over samtlige. Sjekk og stem!

Listen viser at oppfinnsomheten og kreativiteten utvilsomt er stor – og noen av skiltene er kanskje litt kryptiske for andre enn eieren. I oversikten over de personlige bilskiltene som er innvilget finner du mange egennavn, navn på fotballklubber, politikere (både TRUMP 1 og ERDOGAN), samt bilskilt av den mer oppfinnsomme arten, som HIHI, UGGEN, JESUS, BACALAO, BASSENG og FORAN.

Oversikten viser over 5132 personlige bilskilt som er innvilget og betalt, men som ikke nødvendigvis er knyttet til et kjøretøy ennå, opplyser Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

VG har bearbeidet listen og gjort den stembar, så nå kan du gå inn og velge dine favoritter. Oversikten ligger nederst i artikkelen.

BILSKILT-REGLER: Alle personlige skilt må ha minst to og maksimalt syv tegn, inklusive eventuelle mellomrom. Det er bare tillatt å bruke norske bokstaver og tall. Den som bestiller personlig bilskilt må være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet. Å videreselge bilskiltet er ikke lov.

Maks antall søknader er 20 og du kan få innvilget inntil det antall biler du eier.

Bilskiltene som er søkt om, og dermed «holdt av», blir frigitt igjen dersom søker bestemmer seg for å ikke benytte det.

Personlig bilskilt følger personen mens ordinære kjennemerker følger bilen. Bilen vil altså fortsatt eie det originale registreringsnummeret, som skal settes på igjen hvis bilen selges.

Overskuddet av ordningen skal gå til trafikksikkerhetstiltak.

Saksgangen for personlige bilskilt er slik: På veivesenets side kan man først søke opp om ønsket kombinasjon er ledig. Deretter logger man på med MinID og fyller ut den nettbaserte søknaden. Etter en manuell behandling får man da forhåpentligvis innvilget sitt nye kjennetegn, og deretter betale via en nettløsning. Så sendes bestilling av bilskiltet til bilskiltleverandøren. Til sist får man beskjed om hente skiltene, som deretter knyttes til bilen. Kilde: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Rekord på rekord

Det har tatt sin tid med å få ordningen med personlige bilskilt på plass. Allerede i 2010 var det 10.000 medlemmer av Facebook-gruppen opprettet av Torbjørn Aamodt.

Han sa da at hvis 10.000 personer bestilte personlig bilskilt, ville tjenesten dra inn det dra inn 50 millioner. Skilt-bestillingen har overgått absolutt alle forventninger (ikke minst veidirektoratets egne): Etter fire dager i juni hadde nesten 10.000 bestilt.

Oppdaterte tall viser nå at 15.846 har bestilt personlig bilskilt (til 9000 kroner per stykk), og av disse er 6900 søknader behandlet, og 5137 er innvilget.

1736 har fått avslag av ulike årsaker, forteller Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.

Les: En av de første som fikk skiltet sitt, fikk dette

Snart 150 millioner

Dersom alle som har bestilt skilt tar det ut, vil ordningen ha dratt formidable 142.614.000 millioner kroner.

– Flere klager over lang ventetid, hvorfor tar det såpass lang tid å behandle søknadene?

– Det er mange bestillinger og flere er ikke helt kurante. Derfor tar det noe tid å behandle sakene. Erfaringen er også at flere trekker seg etter at den personlige kombinasjonen er innvilget. Da må kombinasjonen fristilles for nye søkere igjen. Det er også mange spørsmål på epost og lignende som må følges opp.

Les også: Han kjører rundt med «TACO» på bilen

Tre måneder ventetid

Ventetiden er tre måneder fra bestilling til man får utlevert det personlige bilskiltet, opplyser Øwre. Hver sak behandles manuelt, og noen kombinasjoner krever flere sjekk.

Det kan for eksempel være varemerker og familienavn som veldig få har som må sjekkes opp eller kombinasjon av tall og bokstaver som må leses bakfra og speilvendt, slik at det også i denne visningen er «innenfor». Slik saker tar derfor lengre tid enn andre saker.

– Vi har støtt på noen begrensninger i systemene som vi har måttet rette opp.

Øwre opplyser at det sitter noen dedikerte medarbeidere med bilskilt-bestillingene og at noen bidrar ekstra ved behov, avhengig av andre arbeidsoppgaver.

– Det har vært ferietid og derfor mindre ressurser i sommerferieperioden, men dette vil nå ta seg opp igjen, opplyser Øwre.

Ikke lov å krysse grensen

Har du satt personlige bilskilt på bilen, er det fortsatt bilens vanlige reg-nummer som er det offisielle «navnet» på bilen.

En «bivirkning» mange ikke var klar over, er at personlig bilskilt låser bilen til Norge. Skal du på Harry-tur, må du faktisk skru på originalene. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier han ønsker en «gjensidig aksept» for personlige bilskilt i Norden.