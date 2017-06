Personlige bilskilt: Nesten 10.000 søknader på fire døgn

Antallet ønsker om personlige bilskilt overgår veivesenets villeste antagelser. Mandag morgen har Statens vegvesen fått inn 9900 søknader.

Fredag ettermiddag, bare et drøyt døgn etter at Statens vegvesen hadde åpnet for søknad om personlig bilskilt på nett, var det kommet inn 9000 søknader - og i løpet av helgen er det altså kommet inn ytterligere 900.

– Vi hadde aldri trodd det skulle bli så stor pågang. Faktisk har vi tenkt at prisen var såpass høy at terskelen for å søke var høyere, sier Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.

Mandag morgen begynte saksbehandlerne på den voldsomme bunken. Alle søknader skal behandles manuelt, blant annet for å unngå kjennetegn som kan oppfattes som støtende – både lest riktig vei og speilvendt – og kjente beskyttede varemerker.

Økt behandlingstid i starten

BILSKILT-REGLER: Alle personlige skilt må ha minst to og maksimalt syv tegn, inklusive eventuelle mellomrom. Det er bare tillatt å bruke norske bokstaver og tall. Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet. Å videreselge bilskiltet er ikke lov.

– Normalt regner med at det vil ta en ukes tid fra man har søkt til skiltene sitter på bilen, men nå i starten regner vi med at det vil ta litt lengre tid, siden det er så mange. Det er mulig vi må vurdere økning av bemanningen, sier Øwre.

Saksgangen for personlige bilskilt er slik: På veivesenets side kan man først søke opp om ønsket kombinasjon er ledig. Deretter logger man på med MinID og fyller ut den nettbaserte søknaden. Etter en manuell behandling får man da forhåpentligvis innvilget sitt nye kjennetegn, og deretter betale via en nettløsning. Så sendes bestilling av bilskiltet til bilskiltleverandøren. Til sist får man beskjed om hente skiltene, som knyttes til bilen.

Så er det bare å parkere bilen i oppkjørselen, eventuelt fotografere den og dunke bildet ut i sosiale medier.

Heidi Øwre understreker at det personlige bilskiltet ikke erstatter bilens kjennemerke, men kommer i tillegg.

– Personlig bilskilt følger personen mens ordinære kjennemerker følger bilen. Bilen vil altså fortsatt eie det originale registreringsnummeret, som skal settes på igjen hvis bilen selges.

Maks antall søknader er satt til 20 og du kan få innvilget inntil det antall biler du eier. Bilskiltene som er søkt om, og dermed «holdt av», blir frigitt igjen dersom søker bestemmer seg for å ikke benytte det.

DDYCOOL? Torbjørn Aamodt fra Facebook-gruppen "Personlig Bilskilt til Norge» har stått på i åtte år for «saken». Her hilser han på samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på Risløkka trafikkstasjon i Oslo tidlig i juni. –Siden jeg har 3 barn, er det forslag om DDYCOOL, men jeg er nok for konservativ. Kanskje blir det TEZLA eller ILTEMPO, jeg har søkt om begge, og åtte andre. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix , NTB scanpix

Søkt for 81 millioner

Har du to biler kan du bytte skiltet til den andre bilen. Men dette må meldes fra, slik at det personlige bilskiltet knyttes til riktig bil.

– Ellers kan du komme ille ut i en kontroll, sier Øwre.

Overskuddet av ordningen skal gå til trafikksikkerhetstiltak.

– Hvis 9000 har søkt og det koster 9000 kroner, da vil ordningen allerede ha tilført samfunnet 81 millioner kroner til trafikksikkerhet?

– Først når betalingsfristen på 30 dager er over, har vi oversikt. For eksempel har flere søkt om inntil 20 ulike kombinasjoner, men velger kanskje å bruke bare en av dem. Dermed er det reelle søketallet lavere. Hvis halvparten av dem som har søkt betaler, vil ordningen gå med et godt overskudd, sier Øwre.