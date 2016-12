Nye bilavgifter rammer småspiste folkebiler

Med «den nye bilpakken» får ordinære Toyota-modeller med hybridmotorer en avgiftsøkning på nesten 10.000 kroner i forhold til regjeringens første forslag.

Dermed er det ikke alle biler som blir billigere å kjøpe etter årets budsjettsdrama.

– Jeg skjønner at bilbransjen rister litt på hodet over manglende forutsigbarhet når en av de ikke-ladbare bilene som bruker aller minst drivstoff får slike utslag, sier forlagsredaktør Per Morten Merg i Bilforlaget, som gir ut flere bilrelaterte publikasjoner.

– Vi regner på de nye avgiftene nå, men foreløpig kan vi se at for eksempel Toyota Prius, som slipper ut 76 gram CO2 og i dag har en avgift på 29.000 kroner i avgift, vil få en betydelig økning. Med det opprinnelige forslaget skulle bilen få en reduksjon på 6500 kroner. I stedet går den opp 2500 kroner, sier Merg.

KALKULATOR: Sjekk de nye avgiftene her

For de ladbare hybridene i luksusklassen blir endringene fra det opprinnelige budsjettforslaget marginal. Den ladbare hybriden Volvo XC90 T8 skulle i det opprinnelige forslaget gå ned med 100.000 kroner.

– Med gårsdagens vedtatte nybilavgifter går den ned med 99.000 kroner, sier Per Morten Merg.

Lørdag kom regjeringen og samarbeidspartiene frem til enighet om statsbudsjettet for 2017. Det innebærer nye bilavgifter.

Toyota rammes hardt

BEGYNNER Å LURE: – Da begynner jeg å lure. Jeg får det ikke til å rime helt med uttalelsene som tidligere er gitt om at miljøvennlige biler skulle premieres, sier informasjonssjef for Toyota og Lexus, Espen Olsen. Foto: Hanne Hattrem , VG

– Hvis det er riktig at det kun er de vanlige hybridene som får en avgiftsøkning, er det oppsiktsvekkende. Flere av Toyotas hybrider vil rammes dobbelt, med både økt CO2-avgift og økt vektavgift som kun ilegges ikke-ladbare hybrider. Trolig slår dette dårlig ut for Norges tredje mest solgte bil, Toyota RAV4, uten at vi har fått finregnet på det ennå, sier informasjonssjef i Toyota Espen Olsen.

Han synes det er ekstra ille at bilen han betegner som Norges mest miljøvennlige hybrid, Toyota Prius, antakelig kan se frem mot en avgiftsøkning.

«Ullent»



NYE AVGIFTER FOR BESTSELGERNE 1. VW e-Golf, 0 kr. 2. Mitsubishi Outlander PHEV, ned 7281 kr. 3. Toyota RAV4, 4x4, opp 13.490 kr. 4. VW Passat GTE, ned 2386 kr. 5. Toyota Auris, stv, opp 2681 kr. 6. Toyota Yaris, opp 4917 kr. 7. Nissan Leaf, 0 kr. 8. BMW i3, 0 kr. 9. Skoda Octavia, 184 hk D/aut/4x4, ned 17.592 kr. 10. Audi A3 e-tron, 0 kr. 11. VW Tiguan, D/4x4/150 hk/aut, opp 22.895 kr. 12. Mazda CX-5, D/4x4/150 hk/aut, opp 15.634 kr. 13. Mazda CX-3, B/2x2/120 hk/aut, opp 10.277 kr. 14. Mercedes B-klasse, (el), 0 kr. 15. Skoda Superb, D/stv/4x4/190 hk/aut, ned 3796 kr. 16. Toyota Prius, (hybrid), opp 2537 kr. 17. Nissan Qashqai, B/163 hk, ned 5079 kr. 18. Tesla Model S (el), 0 kr. 19. BMW 2-serie (ladbar hybrid), ned 3531 kr. 20. Renault Zoe (el), 0 kr.

Utvalg: Mest solgte variant av modellen, høyeste utstyrsnivå. Kilde: Kalkulator BilNorge.no/Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu er skuffet.

– Her snakker vi mye «ull», nesten alt skyves frem i tid og i praksis over på neste regjering, skriver hun til VG i en SMS.

– Vi er glade for at CO2-avgiften øker og synes det er svært synd at engangsavgiften for de ladbare hybridene skyves ut i tid. Dette betyr at forbrukerne og miljøet lures over tid, sier hun.

Elbilforeningen og Zero fremmet tidligere i høst et forslag om at de ladbare hybridene med kort elektrisk rekkevidde skulle få en betydelig høyere avgift enn de som kan kjøre langt på strøm.

Slik blir avgiftene

VG har tatt en ringerunde til både bilbransje, bilorganisasjoner og fylkesledere i FrP søndag formiddag. Hverken regjeringen eller Venstre har sendt ut pressemeldinger der «den nye bilpakken» beskrives i detalj.

På lørdagens pressekonferanse ble det sagt at regjeringens bilpakke blir stående, men at Venstre har fått gjennomslag for en rekke, nye bilavgifter. Samlet er dette beregnet til en økt nybilavgift på 390 millioner kroner.

KOMMENTAR: At Jensen likevel hevder at bilpakken er fredet, er som forventet.Partene er enige om at hvert parti må ha sine seiere å skryte av. Slik er spillets regler.

Venstre: – Trenger skarpere skille

Nestleder Ola Elvestuen i Venstre mener det er nødvendig å skape et skarpere skille mellom nullutslippsbiler og biler som forurenser litt. Dette er bakgrunnen for at biler som forurenser lite, som Toyota Prius, nå blir dyrere, forteller han.



– Hvis vi skal nå miljømålet må det nesten bare selges nullutslippsbiler innen 2025. Nå kommer det også en ny generasjon med elbiler med større rekkevidde som gjør dette mulig for flere, sier Elvestuen til VG.

– Er det god miljøpolitikk å sette opp prisen på biler som forurenser så lite?

– Ja, det må være et tydelig skille mellom biler som er helt fossilfrie og de som ikke er det, sier Elvestuen.

– Samtidig er det ikke gjort noe med ladbare hybrider, som bare kan kjøre korte distanser på batteriet. Hvorfor blir ikke disse dyrere?

– Her ber vi om at regjeringen kommer tilbake med en differensiering, slik at de som kan kjøre langt på batteriet har de beste ordningene. Dette må vi ha utredninger for, det er ikke noe vi kan ta direkte i forhandlingene. Men det er en helt betimelig påpekning, sier han.

Her er de viktigste endringene

* Det øvre innslagspunktet for fradrag i CO2-komponenten reduseres med 10 gram fra 85 til 75 gram per kilometer. Dette vil gi de fleste nye biler økt CO2-avgift.

* Reduksjon i vektavgiftsfradraget for ikke-ladbare hybrider med fem prosent. Dette vil gi de ikke-ladbare hybridene avgiftsøkning.

* Det innføres en ny vrakpantordning for forurensende varebiler, bobiler, fritidsbåter, campingvogner, motorsykler/mopeder, til en verdi av rundt 300 millioner kroner. Det skal gis et tilskudd på 13.000 kr utover dagens vrakpant ved kjøp av ny, nullutslippsvarebil hvis bilens som vrakes bruker fossilt drivstoff. Satsene for båt er 15.000 kr, lastebil/bobil/campingvogner 8250 kr og moped/mc 1000 kr.

* Nullmoms på elbiler skal videreføres til 2020.

* Elbiler fritas for årsavgiften fra 2018. Den er på 445 kr i dag. Regjeringen ønsket opprinnelig at den skulle økes til 1200kr fra 2018.

Les også: Venstre vil øke bio-andelen i drivstoffsalget, men importørene sier at garantien ikke gjelder om innblandingen blir for høy.

– Bra, tross alt

SKUFFET: Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening. Foto: Norsk Elbilforening

NAFs kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal er skuffet over at vrakpantordningen ikke gjelder for biler flest, men mener folk flest kommer godt ut av det nye forslaget til bilavgifter.

– Hverdagsreisende i byene og distriktene kommer bedre ut, samlet sett. Det blir økt satsning på kollektivtrafikk, men økningen i engangsavgiften er ikke i tråd med våre innspill, sier hun.

Blant Fremskrittspartiets fylkesledere er det god stemning over hva paritet har fått til i budsjettforslaget. I forrige uke åpnet flere av dem for å gå ut av regjeringen hvis Venstre ikke godtok bilpakken.

Frp: Vi fikk til mye



VG har kontaktet flere fylkesledere og spurt hva de synes om «den nye bilpakken»

– Bilpakken er ikke rørt, det er viktigst. Vi får igjen utrolig mye mer enn de 390 millionene som er de økte bilavgiftene. Tross alt er bilavgiftene frem til nå kuttet med en milliard kroner, sier fylkesleder i Østfold Frp, Leif Eriksen.

– Men når Norges tredje mest populære bil, Toyota RAV4, trolig vil øke i nybilavgift, rammer det vanlige bilkjøpere?

– Jeg er ikke enig i at RAV4 er så veldig miljøvennlig. Jeg har sagt på inn- og utpust lenge at små batterier og stor bensin- eller dieselmotor ikke er spesielt miljøvennlig. Slike biler har fått altfor mye lettelser.

Fylkesleder Johan Aas i Hedmark Frp poengterer også at bilpakken ikke er rørt.

– Jeg er fornøyd med at statsbudsjettet er i havn, at vi var standhaftige og hold på bilpakken, og skuffet over Venstre, som er blitt et distriktsfiendtlig parti.

– Men biler blir dyrere?

– Det får være greit nok det.

Fylkesleder Harald Eivind Bakke i Oppland Frp sier til VG:

– Dette rører ikke ved den opprinnelige bilpakken, og 390 millioner kroner er billig for å dra dette i land.

Morgan Langfeldt i Buskerud Frp:

– Det er pakken som gjelder, dette er til å leve med!