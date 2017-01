Norge mangler piggfrie dekk

Kommunal støtteordning for skifte til piggfrie dekk fører til dekkhysteri i Bergen. Derfor blir det dekktørke i hele landet.

Bileiere i Bergen som vil kjøpe nye piggfrie dekk, risikerer å vente en måned.

Butikkene er utsolgt for piggfrie vinterdekk etter at kommunen tråkket til med et tilbud om 200 kroner for hvert piggdekk som leveres inn.

- Dette forplaner seg. Nå blir det dekkmangel over hele landet, sier teknisk sjef Frank Larsen i Continental Dekk Norge til Bergens Tidende. (©NTB)