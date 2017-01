Møtende bilister nektet å snu – «Fleksnes» ble belønnet med bot

Hørt om mannen som var så redd for å ødelegge speilene på bilen sin at han nektet å slippe møtende bilister forbi?

I en time ble mannen i 20-årene og en møtende bilist stående front mot front på Gamle Mjøndalsbrua i Buskerud, begge uten planer om å snu.

– Helt håpløst, er operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt til VG, og påpeker at saken minner mye om den legendariske episoden av «Fleksnes».

Speil-drama



Han opplyser at én av bilistene, en kvinne i 30-årene som også varslet politiet om hendelsen, hadde sitt på det rene.

– Hun var først på broen og lå langt ut mot veien. Det var den andre bilisten, en mannlig Saab-sjåfør, som gjorde det hele uhyre vanskelig, sier Groth.

Det hadde faktisk ikke trengt å bli noen sak i det hele tatt – broen er nemlig bred nok til at bilene kunne møttes på normal måte. Men den mannlige Saab-sjåføren var så redd for å ødelegge speilene på bilen at han ikke ville legge seg inn til siden.

– Speilene var visst også grunnen til at han nektet å rygge. Disse speilene var egentlig den eneste forklaringen han kom med, forklarer operasjonslederen.

Måtte blåse



Da kvinnen i 30-årene ringte politiet kunne de høre den mannlige sjåføren i slutten av 20-årene som tutet i frustrasjon. Humøret ble ikke bedre da politiet kom på stedet – snarere tvert imot, forteller Groth.

– Han var meget vrien. På bakgrunn av atferden hans ble det gjennomført en rutinemessig promillekontroll, men den viste seg ikke å gi utslag, sier han.

Saken endte med en bot til den hissige sjåføren, som også fikk pålegg om å rygge. Og speilene – de gikk det bra med.

