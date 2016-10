Hvem har vikeplikt her?

Ikke helt sikker nei? Da er du i godt selskap.

Dette er en situasjon hvor mange trafikanter er usikre eller tar helt feil, ifølge forsikringsselskapet Gjensidige som har laget illustrasjonen.

– Her har syklisten vikeplikt for bilen, sier Asia Akhter, ved seksjon for trafikantatferd hos Statens vegvesen. Men skynder seg å legge til:

– At den syklende har vikeplikt, fritar imidlertid ikke bilisten som svinger fra ansvaret etter vegtrafikkloven om å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom.

Hvis bilist og syklist begge hadde vært i samme veibane, var det bilisten som ville hatt vikeplikt.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef skadeforsikring hos Gjensidige, skjønner at mange sliter litt med vikepliktsspørsmålet over.

– Av og til er ikke reglene umiddelbart krystallklare. Og her er det jo forskjell om begge er i veibanen eller om den er atskilt med gang- og sykkelvei, sier Rysstad.





Rundkjøringsbulk



Ifølge Gjensidige er kjøring i rundkjøringer også vanskelig, men det er vist at rundkjøringer sparer liv.

De tvinger oss nemlig til å bremse ned og være ekstra oppmerksomme.

– Hvert år skjer det masse skader i rundkjøringer, men heldigvis er det ofte kun småbulker i kategorien masse heft, plunder og irritasjon. Det er så mange typer rundkjøringer at det beste rådet er å bruke sunn fornuft uavhengig av regelverket og være defensiv og årvåken, sier Rysstad.

Hvem har skylden, bil A eller B? - Riktig svar: Bil A har skylden Dette er den vanligste situasjonen som oppstår rundt vikeplikt i rundkjøringer. Ut fra fart og avstand kan vi slå fast at A ikke er «markert først inne», men kommer inn i rundkjøringen etter B. A har dermed vikeplikt. Kilde: Gjensidige Illustrasjon: GJENSIDIGE

Statens vegvesen understreker at det ikke finnes egne regler for kjøring i rundkjøring, det er derfor de alminnelige reglene for bruk av kjørebaner og kjøring i veikryss som gjelder. Disse suppleres med skilting og veioppmerking.

– Vi er enige i Gjensidiges vurdering av situasjonen over, sier Akhter hos Statens vegvesen men viser igjen til hvor viktig det er å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken.

– Fart inn mot rundkjøringen, plassering i kjørebanen og bruk av blinklys er viktig for at øvrige trafikanter skal kunne oppfatte hva du har tenkt å gjøre, og hvor du har tenkt deg, sier hun.

Et sykkedødsfall i måneden

Du skal se deg godt for i trafikken når du sitter på sykkelen. I gjennomsnitt mister én syklist livet i trafikken hver måned, viser tall fra Statens vegvesen.

Dette er påbudt på sykkelen: Det er påbudt med lys, bremser, ringeklokke og refleks på sykkelen. Hjelm er ikke påbudt men sterkt tilrådelig. Kilde: Statens vegvesen

– Det er når bilisten ikke ser syklisten, at det virkelig kan gå ille. Vårt nye forskningsprogram Bedre sikkerhet i trafikken (BEST) viser at en av tre syklister ikke bruker lys på sykkelen i skumring og mørke. Hvis alle alltid bruker lys på sykkelen, kunne vi redusere ulykkene med 10 prosent, sier Signe Gunn Myre, prosjektleder i vegvesenets kampane Del veien.

Hun forteller at tre av 10 dødsulykker på sykkel skyldes dårlig sikt, og at det ofte er busker og hekker som hindrer sikten.

– Bor du inntil en gang eller sykkelvei eller et kryss har du ansvar for at hekken din ikke er høyere enn en halv meter ved innkjørselen, sier Myre.

Blikkontakt

Det farligste for en syklist er å komme opp på høyre side av en stor bil i et kryss, da havner man i bilistens blindsone.

– Det viktigste er å ha blikkontakt i kryss, det kan redde liv. Man kan også smile litt. Det løser ofte opp konflikter og demper agressjonsnivået, sier Myre.

Og syklister og bilister har begynt å ta mer hensyn til hverandre skal vi tro kampanjen Del veien som ble lansert i 2013.

En spørreundersøkelse i høst viser at åtte av 10 syklister nå alltid søker blikkontakt med sjåfører i kryss mot syv av 10 våren 2013, og at halvparten av syklistene synes bilistene er flinke til å vise hensyn mot fire av 10 for tre år siden.

Bilistene er også blitt mer positive til tohjulingene. Nå svarer tre av 10 at de synes syklistene er flinke til å slippe forbi sammenlignet med to av 10 tidligere.

To trafikknøtter til:

Du skal til venstre i en rundkjøring. Hva er korrekt bruk av blinklys?

1. Jeg blinker til venstre før jeg kjører inn i rundkjøringen, og til høyre før jeg kjører ut av rundkjøringen 2. Jeg blinker til venstre før jeg kjører inn i rundkjøringen, men trenger ikke bruke blinklys når jeg skal kjøre ut av rundkjøringen 3. Jeg blinker til venstre gjennom hele rundkjøringen 4. Jeg blinker til venstre før jeg skal kjøre ut av rundkjøringen RIKTIG SVAR: ALTERNATIV 1 Kilde: Trafikkforum, organisasjon for kjøreskoler og kjørelærere Foto: TRAFIKKFORUM

Har du alltid vikeplikt for trikk?

1. Ja 2. Nei, ikke hvis trikken kommer fra en rundkjøring 3. Nei, ikke hvis trikken kommer fra en vei skiltet med vikepliktskilt 4. Nei, ikke hvis trikken kommer fra venstre RIKTIG SVAR: ALTERNATIV 3 Kilde: Trafikkforum, organisasjon for kjøreskoler og kjørelærere Foto: TRAFIKKFORUM