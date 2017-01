Eksplosiv vekst for ladehybrider i 2016

Takket være kruttsterk vekst for ladehybrider endte bilsalget i 2016 på 154.603 nye personbiler. Det er all time high i dette århundret – og historisk bare slått i årene 1985 og 1986.

2016 ble det store gjennombruddsåret for ladbare hybrider med 20.663 nye biler, opp 158,9 prosent fra året før. Det høye antallet ladehybrider sendte elbilsalget ned med seks prosent til 24.222 enheter.

Miljøbilene, om et slik uttrykk kan brukes om elbiler, ladehybrider og vanlige hybrider i oppsummeringen av 2016, sto for fire av ti bilkjøp.

I en fersk prognose sier landets største bilimportør, Harald A. Møller, at de venter at el- og ladehybrider allerede i 2017 alene vil utgjøre 40 prosent av de nye personbilene, økende til 50 prosent i 2018.

Rask endring

Endringen av den norske bilparken skjer nå raskere enn noen kunne forutse ved inngangen til dette tiåret.



I forbindelse med klimaforliket i Stortinget våren 2012, fredet politikerne elbilene fram til 2017, eller til det ville være 50.000 av dem på veiene. For en måned siden forlot elbil nummer 100.000 ladekontakten.

Norge er fortsatt annerledeslandet i forhold til bil. Årstallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at fire av ti valgte bil med firehjulsdrift i fjor. Aldri har årsandelen for 4x4-biler vært høyere.

Golf alene på toppen

Selv om salget av VW Golf gikk tilbake med nær 20 prosent, er Golf fortsatt kongen blant personbilene med 13.148 nye biler i fjor. Det er mer enn dobbelt så mange som neste på listen, ladehybriden Mitsubishi Outlander.

Til tross for all hetsen det siste året er dieselbilene bestselgeren. Tre av ti valgte å fylle diesel på tanken på sin nye bil i fjor, det samme antallet som satset på bensinbil uten noen form for elektrifisering.

