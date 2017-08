Automatisk tenning av kjørelys et problem i tunneler

Biler med automatisk tenning av kjørelyset kan kjøre et godt stykke inn i en tunnel før lyset tennes.

VGs bilekspert Dag Edvardsen, med nesten femti års fartstid fra NAF, er bekymret over det han har observert i løpet av sommerens bilturer på Vestlandet.

– Etter det jeg kan registrer, er det forskjell mellom bilene i hvor raskt sensorene oppfatter at bilen befinner seg i et mørkere område og tenner kjørelyset, både foran og bak. Enkelte biler bruker litt tid på å tenne lyset, og det innebærer at føreren ikke ser godt i den første delen av tunnelen.

Det kan bli farlig hvis det står en bil med motorstopp eller det er en syklist rett innenfor tunnelen, mener den erfarne sjåføren.

– På enkelte strekninger er det så mange tunneler at man egentlig kjører inn og ut av tunneler i ett sett. En betydelig andel er eldre tunneler, med dårlig belysning. Kommer man fra sollys, er man nærmest blind rett innenfor tunnelmunningen. Med sommertrafikken, som innebærer mange bobiler på veiene, der flere sjåførene er usikre og ofte dras mot midten på de smale veiene, kan det oppstå farlige situasjoner, sier Edvardsen.

BILEKSPERT: Dag Edvardsen mener automatiske kjørelys kan skape farlige situasjoner. Foto: Hanne Hattrem , VG

Stor test: 17 ladbare hybrider – hvilke er best? (VG+)

Bilførers ansvar



Han slo på kjørelyset manuelt.

– Da jeg så hvor sent kjørelyset tente, slo jeg av automatikken og skrudde på permanent kjørelys. Det er jo førerens ansvar til enhver tid å kjøre med riktig lys, men jeg tror mange glemmer dette, eller ikke vet om hvordan funksjoner på bilen virker. Stadig mer i bilene styres automatisk, der har du nok noe av årsaken, sier Edvardsen.

Pådratt deg en bulk eller ripe i sommer? Slik får du den reparert billig – og bra! (VG+)



KJENT PROBLEMATIKK: UP-sjef Runar Karlsen sier bilføreren må passe på å bruke rett lys dersom de er usikre. Foto: UP

UP-sjef Runar Karlsen er godt kjent med problematikken, og ber bilførere skru på kjørelyset om de er usikre på det automatiske kjørelyset.

– Da er de sikret kjørelys både foran og bak. Etter en endring i EU-reglene for noen år siden er det ikke påbudt med kjøre-baklys på dagtid. Norske biler er godkjent uten automatisk baklys. Mange glemmer å sette på kjørelyset før de kjører inn i en tunnel, og for dem som har biler uten godt fungerende automatiske kjørelys, vil jeg anbefale å skru på lyset, sier UP-sjefen.

Han har tidligere bedt bileiere som ikke er kjent med om de har automatisk tenning av baklysene, sjekke dette.

Reglene

Lysinnstillinger på norske biler reguleres i stor grad av EU-krav, gjennom kjøretøyforskriften. Det er påbudt kjørelys, og disse tennes automatisk når bilen startes eller settes i bevegelse.

Dette lyset trenger ikke være det vanlige nærlyset. I dag er de fleste biler utstyrt med LED-lys i ulike utforminger, og det som kalles «Day Time Running Lamp», tilfredsstiller kravene til kjørelys.

Tidligere var det krav om kjørelys både foran og bak. Men fra 2011 var det ikke lenger krav til kjøre-baklys, unntatt når det er mørkt, og dermed også i tunneler på dagtid.

Når førere av nyere biler skrur på tenningen, vil kjørelyset foran tennes automatisk, for dette er fortsatt påbudt i Norge. Men altså ikke bak.