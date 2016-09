Saksøker Tesla for manglende hestekrefter

I alt 126 norske Tesla Model S P85D-eiere saksøker bilprodusenten. De ønsker heller en oppgradering av bilene enn prisavslag.

Tesla oppga at modellen skulle yte 700 hestekrefter og gjøre unna 0–100 kilometer i timen på 3,3 sekunder, skriver Dagens Næringsliv.

Bakgrunn: Klagestorm fra sinte Tesla-eiere

Avisen har snakket med en av eierne som sier at det i ettertid viste seg at antallet hestekrefter var 469, med tilsvarende lavere ytelser i hastigheten, og at den var tregere fra 0–100.

Eierne har saksøkt Tesla Motors Norway med krav om prisavslag fordi de mener bilene de har kjøpt ikke har ytelsene de i henhold til avtalen skulle ha.

– Det man ønsker er å oppnå en kompensasjon i tråd med forbrukerkjøpsloven for de lavere ytelsene, sier deres advokat, Kaspar Nygaard Thommesen.

Til sammen skal det være registrert over tusen eksemplarer av Model S P85D i Norge av nær 12.000 biler selskapet har fått registrert i Norge etter at Model S kom i 2013.

Nektet: Tesla avviser kontant klager fra eierne

Teslas informasjonssjef Even Sandvold Roland viser til en pressemelding fra fabrikanten der det blant annet heter at «tester utført av Tesla og uavhengige tredjeparter har bevist at akselerasjonen og motorkraften i Model S P85D alltid har vært nøyaktig, sågar underdrevet.».

Tre norske Tesla-eiere fikk tidligere i år delvis medhold i Forbrukertvistutvalget og ble under dissens tilkjent 50.000 kroner hver fra Tesla. Utvalget konkluderte med at det var et «betydelig avvik».

– Fristen for å bestride dette ble utsatt til september, så hvis ingen av partene anker til tingretten, blir den rettskraftig, sier Even Sandvold Roland.

Les mer: Tilkjent erstatning for samme modell