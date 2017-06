Nekter kommunene å innføre vannscooterforbud

Flere kommuner ønsker å forby vannscootere, men i går kom beskjeden fra Samferdselsdepartementet: Det blir ikke fritt frem for kommunene likevel.

Ifølge instruksen som ble sendt ut fra Samferdselsdepartementet denne uken, er det ikke fritt frem for kommunene å forby vannscootere likevel.

Flere kommuner har ønsket å innføre lokale forbud, etter at det fra statens side ble åpnet for vannscootere fra og med mai i år. Både kommuner og politi frykter flere ulykker som følge av frislippet.

Lokale forskrifter kun for spesifikke fartøyer er ikke tillatt, og instruksen fra Samferdselsdepartement legger allerede i tittelen vekt på at dette gjelder spesielt for vannscootere.

Instruksen er sendt til landets ordførere som vurderer forbud mot vannscootere i strandsonen, etter at vannscooterforskriften ble fjernet i mai.

Hensikten med å fjerne vannscooterforskriften var å likestille vannscootere med resten av fritidsbåtflåten.

Samferdselsdepartementet skriver i instruksen at etter lovverket er vannscootere regulert på lik linje med andre fartøy.

Avgjørende høringsrunde

Båtliv har snakket med advokatfullmektig Martin Tvedt i Advokatfirma Lønnum DA. Adovkaten ble hyret inn av BRP Norway, som er Norges største vannscooterimportør da høringsrunden om å fjerne vannscooterforskriften var i gang. Høringen gikk i gjennom.

– Slik vi ser det, kan kommunene ikke forby vannscooterkjøring generelt i kommunens farvann, med dagens eksisterende hjemler, sier Tvedt. Han påpeker at resultatet av høringen som gikk gjennom, er at vannscooterforskriften ble opphevet. Det ble ikke laget nye regler.

– Reglene gjelder nå for alle fartøy på sjøen. Forskjellsbehandling av vannscootere kan ikke gjøres ubegrunnet uten at et gjelder alle fartøy, sier Tvedt.

– Ikke kjent med instruksen

Blant kommunene som har jobbet med å være først ute med lokalt forbud, er Nøtterøy og Tjøme. Forrige uke hadde Nøtterøy debatt i kommunestyret om slike lokale forskrifter. Kun mot fire stemmer ble det vedtatt å innføre forskrift mot vannscooter, med kun to ukers høringsfrist.

Normalt er det tre måneders høringsfrist.

Nøtterøy skulle med det ligge an til å bli første kommune til å vedta lokalt forbud mot vannscootere.

– Det tjener kommunen til ære, sa arbeiderpartiets Steinar Gullvåg, ifølge Tønsbergs Blad. Gullvåg har mange år på Stortinget.

Båtliv tok kontakt med Roar Jonstang som er ordfører på Nøtterøy.

– Jeg kjenner ikke til denne instruksen, sier svarer Jonstang kort på spørsmål om han er blitt kjent med den. Han henviser til rådmannen på Nøtterøy som har laget utkastet til forslaget. Båtliv har forsøkt å kontakte rådmann Toril Eeg, uten hell.

Artikkelen er levert av Båtliv