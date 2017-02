Megayachten til Trump stoppet med tegningene

Først måtte Trump selge superyachten. Så ville han bygge en ny – i Spania.

Donald Trump hadde en 86 meter lang superyacht som han solgte i 1991. Etter salget ønsket den fremtidige presidenten å bygge en langt større båt, og med det ville han også øke statusen fra eieren av en superyacht til en megayacht, ifølge Super Yacht Times.

Båten han solgte var Benetti, som han kjøpte brukt, og den fikk deretter det kanskje ikke overraskende navnet «Trump Princess». Denne yachten eksisterer i dag under navnet «Kingdom 5KR», med et mannskap på 31 og plass til 22 gjester, ifølge Wikipedia.

Den ble opprinnelig bygd for en milliardær fra Saudi-Arabia, Adnan Khashoggi – før Trump tok over skuta.

Superyachten kostet den gang tilsvarende 2,5 milliarder kroner å bygge, med dagens kursindeks (100 millioner dollar i 1980 som tilsvarer 291 millioner dollar i dag).

Eieren fikk finansproblemer og solgte båten, som da var blitt kjent i James Bond-filmen Never say never again. Båten var for øvrig også inspirasjon for låta Khashoggi's Ship, fra 1989 i Queen-albumet The Miracle, ifølge Wikipedia.

Den opprinnelige eieren fikk betydelig mindre enn hva det kostet å bygge den, og Trump fikk yachten for 29 millioner dollar. Ifølge Wikipedia fikk også Trump finansproblemer. Han solgte dermed båten til prins Al-Waleed bin Talal for 20 millioner dollar, tre år etter at han kjøpte den.

Ønsket seg megayacht



Trump drømte om en større båt, og planen var å øke fra 85,7 til 128 meter. Dette skulle den gang bli verdens største.

I mars 1993 satte han seg ned og skrev et brev til Jamie Oliver i Oliver Design. Der skriver han at han er interessert i å få bygget en yacht på 420 fot, og han påpeker at når den er ferdig skal det ikke bare være verdens største yacht, men også verdens vakreste.

Den nye yachten skulle også hete «Trump Princess».

Donald Trump opplyser også i brevet til den spanske designeren at han vil be om priser fra tre skipsverft i Spania. Og han avslutter med å understreke at om forslaget godkjennes for ham, og hvis kriteriene for design og høy standard er tilfredsstillende, ønsker han å gå videre med dette prosjektet.

Drømmen om verdens største yacht var ikke ny den gang. Noen år før dette brevet ble sendt, på slutten av 80-tallet, sendte Trump noe tilsvarende forespørsel til en utvalgt italiensk toppdesigner, der han gjorde det klart at han ønsket å erstatte sin daværende 86 meter lange «Trump Princess».

Vraket



Hva verdens største yacht ville kostet Trump er ikke kjent, men ifølge Super Yacht Times fikk Oliver Design 170.000 dollar for den første delen av designjobben.

Trump Princess skulle etter tegningene få fire dekk, svømmebasseng, jacuzzis og ikke minst en landingsplattform for Trump-helikopteret. Super Yacht Times skriver at standarden som ble satt den gang, i 1993, til og med overgår dagens, så det var utvilsomt snakk om et svært kostbart prosjekt.

Men noen måneder inn i designfasen fikk Jamie Oliver beskjed om at prosjektet var vraket, og at yachten ikke skulle bygges.

Dette skulle skyldes Trumps finansielle situasjon, med kasinoer og hoteller som var truet av en konkursbegjæring.

I ettertid har det kommet flere store yachter, men uten Trump som eier. Verdens største yacht er per i dag Azzam på 180 meter (591 fot), som eies av Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

De to neste på listen er Eclipse på 163,5 meter og Dubai på 162 meter, fra henholdsvis 2009 og 2006. Eclipse er for øvrig til leie, om du drømmer om å oppleve livet på en superyacht.

