Her er verdens største seilbåt

Monster-seilbåten «Sailing Yacht A» er det nye leketøyet til den russiske oligarken Andrej Igorevich Melncihenko (44).

Det er kjendisdesigneren Philippe Starck som har tegnet den massive båten som har åtte dekk. Seilene dekker alene en halv fotballbane. Karbonmastene er 90 meter høye og raget solid over fergen Color Magic da de nylig lå ved siden av hverandre i kaia i Kiel.

Under en testtur utenfor verftet til Naval Yards i Kiel søndag ble det satt seil på skuta for første gang. I forbindelse med byggingen av båten er det utviklet et nytt system som gjør at mannskapet kan styre de massive seilene fra kommandobroen med et touch-panel.

Båten leveres også med panoramasalong i bombesikkert glass under vann, svømmebasseng, en rekke mindre «joller», helikopterplattform og en privat ubåt. Det kreves et mannskap på 59 for å manøvrere båten, som har plass til 20 gjester.

Pris: Et sted mellom 1,8 milliarder og 3,6 milliarder kroner.

Melncihenko er ifølge Forbes god for over ti milliarder dollar og rangeres som Russland 11. rikeste mann. På verdensbasis er han nummer 139.

Den russiske oligarken har tidligere besøkt Norge i luksusbåtene sine. I 2008 var han i Kristiansand med «Motor Yacht A» og i 2009 besøkte han Oslo.