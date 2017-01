Årets første bilutstilling: De viktigste nyhetene

Bilinteresserte fra alle verdenshjørner besøker den nærmeste uken Detroit for å gå på utstilling.

Detroit er ikke bare kjent for Motown-musikk – det er også hjembyen til de tre store amerikanske bilprodusentene – General Motors, Ford og Chrysler. Da er det jo naturlig at den største bilutstillingen på det amerikanske kontinent hvert år finner sted nettopp her.

Nyheten som tiltrekker seg mest oppmerksomhet på årets utstilling er Volkswagens reinkarnasjon av den legendariske folkevognbussen, eller Micro Bus som den heter på amerikansk.

Kjent tema

Denne har vi fått servert i forskjellige konseptformer de siste 20 årene, og årets er selvsagt klar for elektrisk drift. I.D. Buzz er basert på samme plattform som I.D. Concept som vi møtte på Paris-utstillingen sist høst, og den har en oppgitt rekkevidde på over 50 mil. En produksjonsbil kan ifølge VW være på veien innen 2020, og fem år senere kan den være selvkjørende.

En mer konkret Volkswagen-nyhet er en strukket utgave av Tiguan med inntil syv seter. I USA blir denne rett og slett nye Tiguan siden den kortere europeiske utgaven ikke skal selges der, men når den kommer til Europa på høsten får den tilnavnet Allspace.

Utfordrer

Koreanske Hyundai og Kia nøyer seg ikke med smuler fra de rikes bord og utfordrer etablissementet. Hyundai har etablert Genesis som et eget luksusmerke som retter seg direkte mot de mest påkostede modellene fra Audi, BMW og Mercedes.

I Detroit viser Kia en sportslig og muskuløs sedan, Stinger, som utfordrer de mer sportslige modellene fra de samme produsentene. Størrelsesmessig ligger modellen mellom f.eks. BMW 3-serie og 5-serie. Den tilbys med to alternative turbomotorer – en firesylindret med 255 hester og en V6 med 365 hk.

Fokus på design

Mercedes har verdenspremiere på sin sportslige E-Klasse Coupé. Modellen er klart inspirert av lillebror C-Klasse Coupé og den luksuriøse S-Klasse Coupé. Den er basert på nye E-Klasse sedan og er dermed stor nok til å dekke behovet for de fleste. Fordelen/ulempen er selvsagt to dører, de som velger denne prioriterer estetikk fremfor praktiske egenskaper.

Nissan viser en lekker konseptstudie. Designmessig er Vmotion en forsmak på en fremtidig modell, samtidig som den er et utstillingsvindu for teknologi Nissan skal innføre i sine biler i årene fremover under begrepet Intelligent Mobility. Nissan har lovet mer enn ti modeller med ulik grad av selvkjøringsteknologi innen 2020.

Snart på veien

Noe mer konkret er Audi Q8 Concept. En ny biltype dukket opp da BMW lanserte sin første X6 for åtte år siden. Med utgangspunkt i en praktisk SUV, X5, endret man takbuen og monterte et mer sportslig chassis. To separate bakseter ga plass til fire i stedet for fem, mindre bagasjerom og redusert komfort fikk man med på kjøpet.

Mot all fornuft ble oppskriften en suksess, og BMW har fulgt opp med lillebror X4 mens Mercedes har lansert kupéutgaver av både GLE og GLC.

FORLØST: Audi har gått svanger med en slik modell i noen år, og nå presenterer de Q8 som «nær produksjonsklart konsept» og forteller at bilen skal lanseres om et års tid. Konseptet kombinerer en V6 bensinmotor med elmotor for å oppnå en kraftig drivlinje med moderate utslipp, og den ser ut til og blir større enn konkurrentene fra BMW og Mercedes. Foto: Scott Olson , AFP

